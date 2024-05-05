Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

Такер Карлсон постепенно становится главным специалистом по России в США. Оно и неудивительно — после распада СССР американские мозговые центры скисли, поэтому к середине нулевых в Соединённых Штатах бытовали уже совершенно фантастические, имеющие мало общего с реальностью представления о нашей стране, как в «Грозе» Островского:…и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят они, всё неправильно.

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Комментарии
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Катерина
Ничего  не  имею  ПРОТИВ Карлсона  и Трампа...  амерам  лучше  знать)))  А  вот  Дугин  никой  не  философ...
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12 час.

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