Опасную диафрагмальную грыжу удалили ребёнку в Подмосковье

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырёхлетнего мальчика.Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырёхлетнего мальчика, у которого обнаружили опасную диафрагмальную грыжу.
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