Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Тите перед ЧМ-2022: «Выиграет Бразилия или нет, я хочу быть в мире с самим собой. Есть то, что я не могу контролировать»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мыслями перед стартом ЧМ-2022. «В Бразилии много людей, которые говорят, что учиться футболу не нужно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх