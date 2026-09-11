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Мировое обозрение

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Ас-Сиси поблагодарил Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

Ас-Сиси поблагодарил Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели публично поблагодарил российского лидера за содействие в строительстве атомной электростанции «Эд-Дабаа».

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