Journal of Affective Disorder: вегетарианцы более подвержены депрессии

Команда немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена установили, что люди, которые придерживаются вегетарианской диеты, более склонны к развитию депрессивного расстройства.
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