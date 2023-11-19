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Journal of Affective Disorder: вегетарианцы более подвержены депрессии

Journal of Affective Disorder: вегетарианцы более подвержены депрессии

Команда немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена установили, что люди, которые придерживаются вегетарианской диеты, более склонны к развитию депрессивного расстройства.

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