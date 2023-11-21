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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Колорадо» на 59:38. В его активе также 6 хитов

Форвард «Нэшвилла» отличился за 22 секунды до конца третьего периода в игре регулярного чемпионата с «Эвеланш» (4:3).

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