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Царьград

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Киев исчерпал запасы ATACMS: США возобновляют помощь Украине

Киев исчерпал запасы ATACMS: США возобновляют помощь Украине

Украина исчерпала запасы ракет ATACMS. На встрече в Саудовской Аравии Киев и Вашингтон договорились о 30-дневном перемирии и возобновлении поддержки.

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