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Захарова обвинила Гутерриша в поддержке антироссийской кампании по Буче

Захарова обвинила Гутерриша в поддержке антироссийской кампании по Буче

Захарова обвинила Гутерриша в сознательном содействии антироссийской кампании вокруг Бучи. Она заявила, что представители ООН не предоставили доказательств обвинений в адрес России.

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