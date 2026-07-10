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Живая Кубань

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Искусственный интеллект помогает врачам находить рак на ранних стадиях

Искусственный интеллект помогает врачам находить рак на ранних стадиях

Искусственный интеллект помогает врачам находить рак на ранних стадияхСовременные технологии позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних этапах, а в некоторых случаях — предотвращать их развитие.

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