Врач Шиндряева: Проблемы с щитовидкой могут быть причиной тремора рук

Тремор, или дрожание рук, возникает из-за стресса, а зачастую является признаком других проблем. Доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева, объясняет, что причиной недуга может быть болезнь щитовидной железы, — пишет Pravda.