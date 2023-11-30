Врач Шиндряева: Проблемы с щитовидкой могут быть причиной тремора рук

Тремор, или дрожание рук, возникает из-за стресса, а зачастую является признаком других проблем. Доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева, объясняет, что причиной недуга может быть болезнь щитовидной железы, — пишет Pravda.
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