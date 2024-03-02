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250 боевиков ВСУ испарились после взрыва вакуумной бомбы, а также ликвидирован нацист ВСУ с позывным Питбуль: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 марта 2024 года

250 боевиков ВСУ испарились после взрыва вакуумной бомбы, а также ликвидирован нацист ВСУ с позывным Питбуль: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 марта 2024 года

250 боевиков ВСУ испарились после взрыва вакуумной бомбы, а также ликвидирован нацист ВСУ с позывным Питбуль: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 марта 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем сообщении Telegram-канала «Изнанка» была раскрыта информация об ударе по месту дислокации украинских войск на Луганском направлении.

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