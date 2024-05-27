В 14 районах Петербурга на этой неделе проведут 94 гидравлических испытания

А также планово-профилактический ремонт на котельных В Петербурге с 27 мая по 2 июня теплоэнергетики проведут 94 гидравлических испытания почти десяти тысяч километров теплосетей в 14 районах, а также планово-профилактический ремонт на котельных, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.