Круговой о том, как обыграть «Зенит»: «Николич знает. ЦСКА надо просто воспользоваться шансами» 

Армейцы встретятся с петербургским клубом 14 сентября в рамках 8-го тура. — Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России… — В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два – в Краснодар.