ВСУ планируют устроить провокацию, атаковав Курскую и Запорожскую АЭС.фото: wikipedia.org/Dmitriy 92--> Россия немедленно ответит, если Киев решится реализовать планы по созданию в европейской части континента катастрофы с радиоактивным заражением, заявили 17 августа в Минобороны России.