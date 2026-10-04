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Вложения в ИИ превысили траты на все другие бумы в истории

Вложения в ИИ превысили траты на все другие бумы в истории

Инвестиции в технологию искусственного интеллекта (ИИ) превзошли траты на все другие бумы в истории, и общемировые расходы только на дата-центры могут превысить $30 трлн к 2050 году, говорится в прогнозе сети компаний в сфере аудита PwC.

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