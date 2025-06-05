Протестное выдвижение: Боливию охватили митинги сторонников Моралеса

В посольстве РФ в Боливии призвали россиян повременить с поездками в латиноамериканское государство на фоне продолжающихся несколько дней протестов, организованных сторонниками экс-президента Эво Моралеса в департаменте Кочабамба.
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