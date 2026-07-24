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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саммервилл и «Аль-Хилаль» подписали 4-летний контракт. За вингера заплатят 70 млн евро с бонусами

Вингер Крисенсио Саммервилл переходит в « Аль-Хилаль » из « Вест Хэма ». 24-летний футболист в Амстердаме прошел медицинское обследование и подписал контракт на четыре года с клубом из Саудовской Аравии.

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