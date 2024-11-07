Что современные люди взяли бы с собой в «загробный мир»

Погребальный инвентарь в археологии и антропологии — это предметы, которые закапывали вместе с телом, и исследователи довольно много узнали о наших предках благодаря вещам, с которыми они были похоронены.
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