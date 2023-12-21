Упаковали проблему

В ноябре этого года на портале для размещения информации о подготовке нормативных актов появился проект постановления правительства РФ об утверждении базовых ставок экологического сбора и повышающего коэффициента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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