Неплохой майонез определяю прямо в магазине: 4 признака, которые скажут о качестве продукта

Разобраться, какой майонез неплохой, а какой — нет, просто прямо у прилавка. Довольно только с вниманием поглядеть на упаковку и проверить 4 главных свойства.
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