Депутат Лантратова: блогеры без профобразования не должны вести тренинги

В Госдуме предложили запретить образовательную деятельность блогерам без диплома. А организации, у которых нет лицензии на образовательную деятельность, хотят лишить права называться школами, институтами и академиями.
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