«Валера не особо мечтал»: Буланова призналась, кто свёл её с молодым мужем

Певица раскрыл тайну знакомства с Валерием Рудневым. Татьяна Буланова кадр видеоТатьяна Буланова заговорила о том, как она познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым, за которого она вышла замуж летом этого года.