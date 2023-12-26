«Валера не особо мечтал»: Буланова призналась, кто свёл её с молодым мужем

Певица раскрыл тайну знакомства с Валерием Рудневым. Татьяна Буланова кадр видеоТатьяна Буланова заговорила о том, как она познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым, за которого она вышла замуж летом этого года.
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