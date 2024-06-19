Дайджест дня: мощный Junior, возрожденный Freelander и другие события индустрии

Дайджест дня: мощный Junior, возрожденный Freelander и другие события индустрииДоводочные испытания кроссовера Alfa Romeo Milano Junior подходят к концу, и по их результатам в компании пересмотрели паспортные характеристики электрической топ-версии Veloce.
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