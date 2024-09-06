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Скандал в Эстонии: местный телеканал выпустил сюжет, выставивший дураками русскоязычных детей

Скандал в Эстонии: местный телеканал выпустил сюжет, выставивший дураками русскоязычных детей

Эстонское новостное издание ERR делится подробностями громкого скандала на языковой почве, вспыхнувшего после выхода на эстонском Кanal 2 наовостной передачи Reporter с сюжетом о переходе на эстоноязычное образование.

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