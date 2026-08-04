Запись к врачу изменилась. Что важно знать пациентам? В ряде регионов с 1 июля изменился порядок записи на прием к врачам.
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Запись к врачу изменилась. Что важно знать пациентам? В ряде регионов с 1 июля изменился порядок записи на прием к врачам.
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