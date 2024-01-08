В США рассказали о неожиданных средствах Байдена для победы на выборах

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Байден может пойти на отчаянные меры из-за Путина Президент США Джо Байден может пойти на отчаянные меры на Украине, поскольку от исхода российско-украинского конфликта зависит победа американского лидера на предстоящих президентских выборах.
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