В США рассказали о неожиданных средствах Байдена для победы на выборах

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Байден может пойти на отчаянные меры из-за Путина Президент США Джо Байден может пойти на отчаянные меры на Украине, поскольку от исхода российско-украинского конфликта зависит победа американского лидера на предстоящих президентских выборах.