Щавель: с чем его можно сажать на грядке, а с чем нельзя – ошибки, которые лишают вас урожая

Вырастить щавель несложно, но нужно учитывать, что рядом с некоторыми культурами его сажать нельзя.О хороших и плохих соседях для щавеля рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.