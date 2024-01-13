Постпред США в ООН объяснила удары по Йемену

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд назвала удары по Йемену необходимостью Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза всемирной организации назвала удары по Йемену необходимостью и назвала их пропорциональными и соответствующими международному праву.