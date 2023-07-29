Индия и Бразилия выступили против расширения группы БРИКС

Лев Добрый

БРИКС превращается в басню Крылова "Лебедь, рак и щука"! Поэтому толку от этой структуры будет мало. Стоило пиндо-сранцам обработать Индию и ЮАР, как Путин оказался за бортом саммита в ЮАР! На Бразилию вообще нельзя надеяться, там с каждым новым президентом страны, политика государства меняется на все 180 градусов!👀👍👈😜