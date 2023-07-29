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Индия и Бразилия выступили против расширения группы БРИКС

Индия и Бразилия выступили против расширения группы БРИКС

Индия и Бразилия заинтересованы в проведении саммита по вопросу расширения альянса. Москва, 28 июл - ИА Neftegaz.

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Комментарии
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Лев Добрый
БРИКС превращается в басню Крылова &quot;Лебедь, рак и щука&quot;! Поэтому толку от этой структуры будет мало. Стоило пиндо-сранцам обработать Индию и ЮАР, как Путин оказался за бортом саммита в ЮАР! На Бразилию вообще нельзя надеяться, там с каждым новым президентом страны, политика государства меняется на все 180 градусов!👀👍👈😜
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