Депутат Верховной Рады: Зеленскому грозит переворот в случае отказа от выборов

Противодействие проведению на Украине президентских выборов со стороны Владимира Зеленского может привести к государственному перевороту в стране, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под следствием.
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