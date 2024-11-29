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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран может возглавить «Химки» в 4-й раз. Клуб согласовывает неустойку за увольнение Артиги (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, подмосковный клуб рассматривает возможность назначения 55-летнего специалиста на пост главного тренера.

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