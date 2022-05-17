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Ибрагимович объявит о своем будущем после заключительной игры «Милана» в сезоне

О будущем Златана Ибрагимовича в «Милане» станет известно по завершении сезона. Команда лидирует в турнирной таблице Серии А за тур до конца и в случае победы над «Сассуоло» 22 мая выиграет чемпионат.

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