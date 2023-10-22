В США рассказали о «циничной политической игре» Байдена ради помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт в рамках своего выступления в эфире телеканала Fox Business сделал заявление о том, что сенат Соединенных Штатов Америки не вынесет одобрительного решения в отношении запрошенного президентом Джо Байденом общего пакета помощи для Израиля и Украины.
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