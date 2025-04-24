Бывший президент Южной Кореи Мун Чже Ин обвинен в коррупции

СЕУЛ (ИА Реалист). Бывший президент Южной Кореи Мун Чже Ин официально обвинен в коррупции. По данным прокуратуры округа Чонджу, дело связано с трудоустройством его бывшего зятя в тайской авиакомпании Thai Eastar Jet в период с 2018 по 2020 год.