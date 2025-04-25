Депутат Верховной рады Иван Крулько в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил, что «украинцы заканчиваются», и пожаловался, что люди отказываются идти на убой.
Депутат Рады: украинцы заканчиваются
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Теперь самого Зеленского нужно призвать в ВСУ. Срок его полномочий закончился, он уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ, значит подлежит мобилизации, как и любой другой гражданин Украины. ТЦК - ВПЕРЕД! (если только кишка "не тонка")!..... КРУТИ ЗЕЛЬКУ!!.... По ногам и рукам. И- на передовую!! Уж он покажет "класс"!!
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