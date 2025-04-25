Депутат Рады: украинцы заканчиваются

Vladimir Lioubimcev

Теперь самого Зеленского нужно призвать в ВСУ. Срок его полномочий закончился, он уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ, значит подлежит мобилизации, как и любой другой гражданин Украины. ТЦК - ВПЕРЕД! (если только кишка "не тонка")!..... КРУТИ ЗЕЛЬКУ!!.... По ногам и рукам. И- на передовую!! Уж он покажет "класс"!!