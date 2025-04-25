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Депутат Рады: украинцы заканчиваются

Депутат Рады: украинцы заканчиваются

Депутат Верховной рады Иван Крулько в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил, что «украинцы заканчиваются», и пожаловался, что люди отказываются идти на убой.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Теперь самого Зеленского нужно призвать в ВСУ. Срок его полномочий закончился, он уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ, значит подлежит мобилизации, как и любой другой  гражданин  Украины. ТЦК - ВПЕРЕД!  (если только кишка &quot;не тонка&quot;)!..... КРУТИ ЗЕЛЬКУ!!.... По ногам и рукам. И- на передовую!! Уж он покажет &quot;класс&quot;!!
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