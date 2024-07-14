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Масвидаль обвинил левых в покушении на Трампа: «Они не знают границ, не остановятся ни перед чем»

«Бог любит этого человека! Счастлив, что президент Трамп в порядке. Левые не знают границ. Они говорят, что против насилия, но на деле не остановятся ни перед чем.

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