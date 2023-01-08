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Киселев не давал никаких интервью: Герой России Трошев о слухах про отступление ВСУ из Соледара

Киселев не давал никаких интервью: Герой России Трошев о слухах про отступление ВСУ из Соледара

Информация о бегстве украинских войск из Соледара является не чем иным, как вымыслом журналистов. Об этом заявил Герой России Андрей Трошев в беседе с ФАН, комментируя слухи об отступлении ВСУ со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

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