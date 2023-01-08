Киселев не давал никаких интервью: Герой России Трошев о слухах про отступление ВСУ из Соледара

Информация о бегстве украинских войск из Соледара является не чем иным, как вымыслом журналистов. Об этом заявил Герой России Андрей Трошев в беседе с ФАН, комментируя слухи об отступлении ВСУ со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.