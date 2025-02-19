Русский Колоколъ Фото: Альгис Микульскис. Царьград Командующий армией, остановившей летнее контрнаступление ВСУ, до сих пор не оправдан.
Дело генерала Попова: заказана новая экспертиза и услышана шокирующая правда "подельника"
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Автор сего пасквиля размазня и предатель,да к тому же ещё и враг народа,играющий на стороне тех,кто заказал всё это пошлое и грязно состряпанное на коленке это дельце, против боевого генерала Попова.Ох как они беснуются и хотят оклеветать генерала,просто бесы какие то вселились в их паскудные душёнки,видать сильно их припекло.Но ведь есть же ещё и божий суд,где каждому воздатся по заслугам его.Там вспомнят и предательство в Курской области,где врагу просто дали зелёную улицу и вот уже семь месяцев мы не можем освободить нашу землю от фашистов.А за это кто ответит,тоже Попов?Сидят там в штабах, только свои штаны с лампасами протирают и ждут ордена и медали от Президента РФ.
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4 час.
M_Tatiana_V
А аффтор уверен, что якобы увлечение И. Поповым онлайн-казино - это факт? Да только что, что подобные факты пытаются сделать "козырными картами" анонимы вроде аффтора является основанием в них не верить. А Ю.И. Подоляку мы уважаем.
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3 час.
МГ
Миша Граник
По-моему, больной как раз автор, причем настолько, что лечить его уже бесполезно. И о своей "болезни" он прекрасно знает, раз боится подписаться под своим пасквилем. В отличие от тех кого он так усердно пытается обгадить.
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2 час.
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