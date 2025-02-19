Дело генерала Попова: заказана новая экспертиза и услышана шокирующая правда "подельника"

СТ

Сергей Татаринцев

Автор сего пасквиля размазня и предатель,да к тому же ещё и враг народа,играющий на стороне тех,кто заказал всё это пошлое и грязно состряпанное на коленке это дельце, против боевого генерала Попова.Ох как они беснуются и хотят оклеветать генерала,просто бесы какие то вселились в их паскудные душёнки,видать сильно их припекло.Но ведь есть же ещё и божий суд,где каждому воздатся по заслугам его.Там вспомнят и предательство в Курской области,где врагу просто дали зелёную улицу и вот уже семь месяцев мы не можем освободить нашу землю от фашистов.А за это кто ответит,тоже Попов?Сидят там в штабах, только свои штаны с лампасами протирают и ждут ордена и медали от Президента РФ.