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SPLETNIK

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Тренер из штаба Этери Тутберидзе раскрыл подробности ухода Аделии Петросян

Тренер из штаба Этери Тутберидзе раскрыл подробности ухода Аделии Петросян

Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе, 35-летний Даниил Глейхенгауз, рассказал, как тренерский штаб узнал об уходе 19-летней фигуристки Аделии Петросян.

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