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Мировое обозрение

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ВС РФ освободили Храповщину, Рубежное и Новоандреевку

ВС РФ освободили Храповщину, Рубежное и Новоандреевку

Российские военные продолжают менять карту боевых действий. На этот раз под контроль перешли сразу три населённых пункта: Рубежное, Новоандреевка в ДНР и Храповщина в Сумской области.

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