Факты Дня

2 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Большинство европейцев на самом деле имеют славянские корни. Например немцы. На эту тему есть научные исследования сд...Вирусы для славян...
  • Алла Дубинина
    Интересно  кто  важнее  наши солдаты  или  отравленные нацистскими  бациллами  сознания  самообманутые  хохлы?Нового Хасавюрта ...
  • Альбина Колесникова
    👍😀👍👍😀Мариуполь: Послед...

«Красные линии» русской кровью: Секретные документы США объяснили все

США давно знали о начертанных Россией «красных линиях» в отношении Украины. Они профессионально анализировали вероятные последствия втягивания Незалежной в НАТО и прогнозировали, что это приведёт к «вмешательству России» в украинский кризис.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх