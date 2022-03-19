«Красные линии» русской кровью: Секретные документы США объяснили все

США давно знали о начертанных Россией «красных линиях» в отношении Украины. Они профессионально анализировали вероятные последствия втягивания Незалежной в НАТО и прогнозировали, что это приведёт к «вмешательству России» в украинский кризис.
США давно знали о начертанных Россией «красных линиях» в отношении Украины. Они профессионально анализировали вероятные последствия втягивания Незалежной в НАТО и прогнозировали, что это приведёт к «вмешательству России» в украинский кризис.
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