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«Русские, помогите!». Почему Россия должна разнимать драки стран экс-СССР?

«Русские, помогите!». Почему Россия должна разнимать драки стран экс-СССР?

Георгий Зотов Я иду по пепелищу, стараясь не наступать на острые обломки камней и осколки оплавленного битого стекла.

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Konstantin Петров
Потому что это уже буферная зона. СССР сузился до РФ. Если не хочешь воевать за границей, то придется внутри
Владимир Савельев
только почему-то все забывают то время когда СССР распадался, и те и другие кричали русские вон, здесь наша земля.
арт фат
и в ссср русские были виноваты и теперь. только теперь все говорят что в ссср было лучше
Александр Залетов
Удобно англосаксы устроились. Нащепали с бревна лучинок/щепок и подожгли. И не говорите мне "СССР развалилСЯ". "Варенье съелось", "Деньги укрались".
geo1804
потому, что там сразу окажутся пиндосы со своими базами
Станислав Ракитин
Выход у здесь только ОДИН: повторить попроситься в РФ, как это было при царизме. Или в Союзное государство, как Белоруссия с заключением договора.
LEG
Скоро там будет Китай и наведет порядок демократичным путем, скупить уже вроде все скупили , стоящее, попросят вернуть долги......землицой и местное население будет национальным меньшинством. Россия тут уже не поможет. :-(

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