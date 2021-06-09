БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика«Русские, помогите!». Почему Россия должна разнимать драки стран экс-СССР?Георгий Зотов Я иду по пепелищу, стараясь не наступать на острые обломки камней и осколки оплавленного битого стекла.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровПотому что это уже буферная зона. СССР сузился до РФ. Если не хочешь воевать за границей, то придется внутриВладимир Савельевтолько почему-то все забывают то время когда СССР распадался, и те и другие кричали русские вон, здесь наша земля.АФарт фати в ссср русские были виноваты и теперь. только теперь все говорят что в ссср было лучшеАлександр ЗалетовУдобно англосаксы устроились. Нащепали с бревна лучинок/щепок и подожгли. И не говорите мне "СССР развалилСЯ". "Варенье съелось", "Деньги укрались".Ggeo1804потому, что там сразу окажутся пиндосы со своими базамиСтанислав РакитинВыход у здесь только ОДИН: повторить попроситься в РФ, как это было при царизме. Или в Союзное государство, как Белоруссия с заключением договора.LEGСкоро там будет Китай и наведет порядок демократичным путем, скупить уже вроде все скупили , стоящее, попросят вернуть долги......землицой и местное население будет национальным меньшинством. Россия тут уже не поможет. :-(Комментировать
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