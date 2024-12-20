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Закон, порядок, государство

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  • Владимир Алтайцев
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На востоке Москвы сотрудники уголовного розыска задержали пособника телефонных мошенников, лишивших пенсионерку около 90 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в участии в мошеннической схеме в отношении пенсионерки.

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