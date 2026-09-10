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Новости для Фанов

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18 мистических детективов, которые затягивают с первой серии: от «Хороших девочек» до «Твин Пикса»

18 мистических детективов, которые затягивают с первой серии: от «Хороших девочек» до «Твин Пикса»

Иногда вечером хочется не просто включить фон, а найти историю, которая по-настоящему захватит. Такую, где после первой серии уже невозможно остановиться, потому что каждая новая деталь переворачивает картину с ног на голову.

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