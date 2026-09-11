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Райффайзенбанк вошел в капитал разработчика ПО для финсектора

Райффайзенбанк стал владельцем 49% компании «Точный код», зарегистрированного 9 сентября 2026 года, следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

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