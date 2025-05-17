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Партия началась: Стамбульский саммит может стать точкой отсчёта

Партия началась: Стамбульский саммит может стать точкой отсчёта

По мнению различных экспертов, аналитиков, а также политических обозревателей мировых СМИ самым удивительным и неожиданным итогом российско-украинских переговоров 15 мая в Стамбуле является то, что они вообще состоялись.

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