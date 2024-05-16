Конгрессмен Розендэйл после выступления Блинкена в баре заявил, что США в беде

Только заметил? Я не знаю почему Путин или Китай самозванную Америку вообще терпят! Мы незабыли проими созданый и распррстраненый короновирус!

Eduard

Типа Блинкен простой смертный как и мы и не против пицы, На Украине из-за США и Европы война,а он решил на гитирке сзацать.Странно ,что Макаревича не прихватил в свой вояж!