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Конгрессмен Розендэйл после выступления Блинкена в баре заявил, что США в беде

Конгрессмен Розендэйл после выступления Блинкена в баре заявил, что США в беде

Член Палаты представителей Мэтт Розендэйл после выступления руководителя Государственного департамента Энтони Блинкена в киевском баре заявил, что Соединенные Штаты в беде.

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Комментарии
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Eduard
Только заметил? Я не знаю почему Путин или Китай самозванную Америку вообще терпят! Мы незабыли проими созданый и распррстраненый короновирус!
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15 час.
Eduard
Типа Блинкен простой смертный как и мы и не против пицы, На Украине из-за США и Европы война,а он решил на гитирке сзацать.Странно ,что Макаревича не прихватил в свой вояж!
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15 час.

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