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Петербургский дневник

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Парковка у Казанского собора будет ограничена во время пребывания мощей

Парковка у Казанского собора будет ограничена во время пребывания мощей

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут С 00:00 17 октября до 16:00 22 октября будет запрещена остановка транспорта на Казанской улице (от Невского проспекта до Казанской площади) и на Казанской площади (от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова).

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