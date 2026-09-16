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Царьград

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Пермяку запретили выезд из России из-за долга по алиментам

Пермяку запретили выезд из России из-за долга по алиментам

Жителю Пермского края запретили покидать территорию России из-за задолженности по алиментам. Соответствующее постановление вынес районный суд, удовлетворив иск судебного пристава-исполнителя.

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