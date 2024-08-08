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Царьград

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В Краснодаре и Сочи прошли акции в память о погибших при атаке ВСУ на Курскую область

В Краснодаре и Сочи прошли акции в память о погибших при атаке ВСУ на Курскую область

По информации Генштаба, продвижение противника вглубь территории РФ остановлено.Кубанцы присоединились к акции в поддержку жителей Курской области, которую атаковали украинские террористы.

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